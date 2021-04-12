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Burası ne Kars ne de Erzurum! Nisan ayında şaşırtan manzara: Böylesini ilk kez gördüm

12.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından Düzce'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı bölge kış mevsimini aratmadı. İlk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, 'Ben 65 yaşındayım ömrümde böyle bir kar görmedim' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Burası ne Kars ne de Erzurum! Nisan ayında şaşırtan manzara: Böylesini ilk kez gördüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Düzce ve çevresi için yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapmasının ardından hafta sonu yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Düzce’ye 33 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımdaki Sinekli Yaylası’nda kar kalınlığı 120 santimetreyi geçti. Her yıl ilkbahar aylarında Sinekli Yaylası’na giden hayvan yetiştiricisi Osman-Perihan Yılmaz çifti de kar kalınlığı karşısında adeta şoke oldu. Evlerinin önündeki kar birikintilerini temizleyen Osman Yılmaz (65), "Karları temizliyorum. Bugün 12 Nisan'dayız ve 120 santimetre kar var. Ben 65 yaşındayım ömrümde böyle bir kar görmedim. Bereket yağıyor" dedi.

'BİR GECEDE YARIM METRE KAR YAĞDI'

Şehirde ki hayattan bunalarak 1 yıl önce Sinekli Yaylası’nda yaşamaya başlayan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, 1 gecede yarım metre kar yağdığını vurgulayarak, "Burada rakım 1450. Dün Offroad araçları ile buradan geçtik. Zaten dün bile 60-70 santimetre kar vardı. Bu gecede yarım metre kar yağmış. Kar kalınlığından yürüyemiyorum. Dün geçtiğim yerler tamamen kapanmış. İzlerim komple kaybolmuş" diye konuştu.

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'BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİM'

Hayvancılıkla uğraşan ve mart ayında hayvanlarını Sinekli Yaylası'na çıkarttıklarını anlatan Perihan Yılmaz ise "Ömrü hayatım boyunca nisan ayında böyle bir kar görmedim. Nisan ayının 12’sinde mevlam böyle bir kar yağışı nasip etti. Nisanda bile bu kadar kar yağdı daha ne olacaktı? Bereket yağıyor" şeklinde konuştu.

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Öte yandan Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yüksek kesimlerde yağışın Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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İHA

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