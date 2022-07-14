Buraya bile göz diktiler! Defineciler 4 bin 58 metredeki tarihi mezarlığa dadandı

Van Gölü’nün Kuzey tarafından Adilcevaz, Erciş ve Patnos ilçeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı, zirvesinde 40 şehide ait ‘Kırklar Mezarlığı’nın yanı sıra tırmanış için de sıkça tercih ediliyor. Süphan Dağı’nın zirvesinde bulunan tarihi ‘Kırklar Mezarlığı’, hem çevre şartları hem de definecilerden dolayı büyük tahribat gördü.

''HER TARAFI TAHRİP ETTİLER''

Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Arapça yazılı mezar taşlarını incelediklerini ifade ederek, “Zirvede tarihi bir mezarlık kalıntıları bulunmaktadır. Ne yazık ki define avcıları buralara kadar gelip her tarafı tahrip ettiler. Mezarlıklara saygı duyulmalı ve yetkililerden bu konunun araştırılmasını istiyoruz” dedi.

(İHA)

