'Buraya davet etmek isterim' Game of Thrones karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyayı sallamıştı

Sosyal medyada kısa bir süre önce Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı konuştu. Dizi karakterine benzetilen ve tarzıyla herkesin dikkatini çeken Başkan Vekili'nin bir anda gündem olması ise Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretiyle başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik’e geldi. İmamoğlu’na Bilecik ve Bozüyük gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. Subaşı, soğuk hava nedeniyle Atatürk Parkı önündeki vatandaş seslenmesi sırasında üşüyerek üzerine manto giydi. Subaşı’nın Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"2 DAKİKADA HARCADINIZ"

Twitter’dan eksi halini paylaşan Haluk Levent, "Nankörler Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış. Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız" ifadelerini kullandı.

"UNUTMADAN, WINTER IS COMING"

Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, winter ıs coming" ifadelerini kullandı.

HALK, BAŞKAN VEKİLİNİN ÜNLÜLÜĞÜNDEN MEMNUN

İHA muhabiri, Bilecik sokaklarında vatandaşların "İBB Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinden sonra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın Game of Thrones dizisindeki ’Targaryen’ benzediği yönündeki yorumlar sosyal medya paylaşımları ve haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz. Bunun Bilecik’e katkısı olur mu nasıl olur?" sorusunu sordu.

Vatandaşlar Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na sosyal medya ’Tt’ olurken bir çok ulusal televizyon kanallarına davet edilmesinin Bilecik’in tanıtımı açısından iyi olduğunu söyledi.

Vatandaşlar daha önceden Bilecik’in Urfa Birecik mi? yoksa Bursa’nın ilçesi mi? sorularıyla baş başa kaldıklarını bundan sonra Bilecik’i herkes tanıdığını söylediler.

"KAMUOYUNDAKİ TANINIRLIK BENİ MUTLU ETTİ! BU ANCAK BENİ MOTİVE EDER"

Konu hakkında iHA muhabirine açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Kamuoyundaki tanınırlık beni mutlu etti bu ancak beni motive eder. Elbette ben sorumluluklarımın farkındayım ilime hizmet etmek için buradayım. Bizler ilimizi daha güzel yerlere götürmek için çabalamaya devam edeceğiz. Özellikle mimar bir belediye başkanı olarak illime en güzel şekilde dokunmaya çalıştım bunu buradan herkese duyurmak isterim. Kadınlarımız ve çocuklarımız içinde çok güzel projelerimizin olduğunu buradan bir kez daha söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

"BURAYA DAVET ETMEK İSTERİM"

Melek Mızrak Subaşı "Biz ilimize katkı vermek için buradayız aynı zamanda Bilecik’in konumu gereği Bilecik’in çok yeşil olduğu birçok gölünün olduğunu Şeyh Edebali’nin yeri olduğunu buradan bütün vatandaşlarımıza duyurup buraya davet etmek isterim güzel ilimize. Çok güzel metropollere yakın güzel nadide ilimizde herkesi görmek ve şehrimizi tanıtmak için herkesi güzel ilimiz Bilecik’e bekliyoruz" dedi. (İHA)

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR? İŞTE YAŞI, EĞİTİMİ VE TÜM HAYATI

Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmaktadır. Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.