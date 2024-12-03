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Burçlar ve parfüm notaları arasındaki gizemli bağlantı... Doğru esans ile auranız artacak!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 10:03
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Her burç, kendine özgü karakteristik özellikleriyle farklı notaları tercih eder. Cesur Koç'un baharatlı dokunuşlardan, zarif Terazi'nin çiçeksi esanslara kadar, doğru parfümle burcunuzun ruhunu yansıtarak kendinizi daha özgün hissedebilirsiniz. Sizin için en uygun kokuyu keşfedin ve burcunuzun enerjisini parfümünüzle taşıyın!

Burçlar ve parfüm notaları arasındaki gizemli bağlantı... Doğru esans ile auranız artacak!

Astroloji ve parfüm seçimi arasında doğrudan bir ilişki olmasa da, burçlar, kişilik özellikleri ve eğilimleri doğrultusunda belirli notaları tercih edebilirler. Her burç için önerilen parfüm notaları, o burcun karakteristik özelliklerine uyumlu olacak şekilde seçilebilir. İşte burçlara göre önerilen parfüm notaları:

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1. KOÇ (21 MART - 19 NİSAN):

BAHARATLI VE MEYVEMSİ NOTALAR

Koç burcu lider ruhlu, cesur ve enerjik bir burçtur. Güçlü, cesur ve dikkat çekici parfüm notalarını tercih ederler.

Önerilen Notalar: Zencefil, bergamot, narenciye, çilek, yasemin, baharatlar (karanfil, tarçın).

2. BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS):

ÇİÇEKSİ VE ODUNSU NOTALAR

Boğa burcu estetik ve doğaya düşkün, sakin ve lüksü seven bir burçtur. Derin, zengin ve kalıcı kokuları tercih ederler.

Önerilen Notalar: Gül, lavanta, vanilya, sandal ağacı, ylang-ylang, misk.

3. İKİZLER (21 MAYIS - 20 HAZİRAN):

FERAH VE BAHARATLI NOTALAR

İkizler burcu, sosyal, meraklı ve değişken bir yapıya sahiptir. Canlı ve dinamik kokulara ilgi duyarlar.

Önerilen Notalar: Limon, nane, lavanta, yeşil çay, bergamot, hardal, kekik.

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4. YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ):

SICAK VE DUYGUSAL NOTALAR

Yengeç burcu, duygusal, koruyucu ve nostaljik bir yapıya sahiptir. Sıcak ve rahatlatıcı kokulara yönelebilirler.

Önerilen Notalar: Gül, vanilya, sandal ağacı, yasemin, turunçgil, beyaz çiçekler.

5. ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS):

PARLAK VE EGZOTİK NOTALAR

Aslan burcu, gururlu, lider ve dikkat çekici bir burçtur. Güçlü, sofistike ve dikkat çekici parfümlerle kendini göstermek isterler.

Önerilen Notalar: Portakal çiçeği, yasemin, amber, odunsu notalar, safran, paçuli.

6. BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL):

TEMİZ VE DOĞAL NOTALAR

Başak burcu, detaycı, düzenli ve pratik bir burçtur. Ferah, temiz ve doğal kokulara yönelirler.

Önerilen Notalar: Lavanta, yeşil çay, nane, beyaz çiçekler, misk, sandal ağacı.

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7. TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM):

ÇİÇEKSİ VE HAFİF NOTALAR

Terazi burcu, zarif, estetik ve dengeye önem veren bir burçtur. Hafif, şık ve romantik kokuları severler.

Önerilen Notalar: Gül, iris, yasemin, lavanta, sandal ağacı, narenciye.

8. AKREP (23 EKİM - 21 KASIM):

DERİN VE GİZEMLİ NOTALAR

Akrep burcu, tutkulu, gizemli ve güçlü bir yapıya sahiptir. Derin, yoğun ve cazibeli kokuları tercih ederler.

Önerilen Notalar: Paçuli, misk, amber, vanilya, baharatlar, oud, odunsu notalar.

9. YAY (22 KASIM - 21 ARALIK):

TAZE VE EGZOTİK NOTALAR

Yay burcu, özgür, maceracı ve iyimser bir burçtur. Enerjik ve egzotik kokuları severler.

Önerilen Notalar: Zencefil, bergamot, narenciye, yeşil çay, okaliptüs, tarçın, lavanta.

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10. OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK):

ODWUSU VE AMBER NOTALAR

Oğlak burcu, pratik, disiplinli ve kararlı bir yapıya sahiptir. Zengin, odunsu ve zamansız kokulara yönelebilirler.

Önerilen Notalar: Sandal ağacı, paçuli, vetiver, amber, tütsü, misk.

11. KOVA (20 OCAK - 18 ŞUBAT):

MODERN VE FERAH NOTALAR

Kova burcu, özgür, yenilikçi ve entelektüel bir yapıya sahiptir. Yaratıcı ve sıradışı kokuları tercih ederler.

Önerilen Notalar: Yasemin, lavanta, gül, şeftali, yeşil notalar, beyaz çiçekler, okaliptüs.

12. BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART):

ROMANTİK VE SU GİBİ NOTALAR

Balık burcu, hayalperest, duygusal ve hassas bir burçtur. Hafif, su bazlı ve romantik kokuları severler.

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Önerilen Notalar: Yasemin, lavanta, iris, sandal ağacı, gül, vanilya, okyanus esansları.
Bu öneriler, burçların genel karakteristik özelliklerine dayalı olarak yapılmıştır. Ancak her bireyin farklı bir zevki olabileceğinden, parfüm seçimi kişisel tercihlere de bağlıdır.

Anahtar Kelimeler:
parfüm Astroloji burç
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