Burçlara göre diyet nasıl yapılır? Kilo almaya müsait burçlar hangileri? Burçlara göre kilo aldıran yiyecekler

Uyguladığı beslenme programlarından istedikleri sonucu alamayanlar, burçlara özel diyet listeleri uygulama yöntemini tercih ediyor. Bazı burçlar, kişilere bazı yiyecekleri yemelerini önerirken bazı yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini söylüyor. Buna göre burçlara göre diyet programları geliştirmek ve uygulamak mümkün oluyor. Aynı zamanda kilo almaya müsait burçlar da bulunuyor. İşte astroloji ile burçların ilişkisine dair tüm detaylar... BURÇLARA GÖRE DİYET LİSTESİ Burçlara göre beslenme konusunda her bir burcun kendi karakteristik yapısı olduğu için beslenmede de özel programlar uygulamak gerekebiliyor. Böylece burçlara göre zayıflama takvimi oluşturup bu doğrultuda sağlıklı ve zayıflamaya yardımcı bir beslenme yöntemine geçmek mümkün oluyor. KOÇ BURCU DİYETİ Koç burçları hızlı yeme alışkanlıklarına ek olarak kırmızı ete düşkünlükleri ile biliniyor. Meyve ve sebze tüketmeleri ise vücutlarına büyük katkı sunuyor. Hareketli bir yapıya sahip olan koçlar, kolayca kalori yakabildikleri için enerji veren yiyecekleri tercih ediyor. Ancak koçların baharatlı besinlerden uzak durmaları ve yaz aylarında serin tutabilecek gıdalar tüketmeleri gerekiyor. Detoks ve diyet programları için en ideal zamanlar ise mart ve nisan ayları olarak öne çıkıyor.

Migreni tetikleyebilecek kahve ve çikolata gibi gıdalardan da uzak durmaları gerekiyor. Beslenmede protein, fosfor ve vitamine ağırlık vermesi gereken koçlar, ağır ve yağlı yiyeceklerden de uzak durmalı. Öğünlerine tavuk, balık, meyve ve yeşil yapraklı sebzeler eklemeleri öneriliyor. Koçların beslenme programlarında olması gereken yiyecekler arasında patates, turp, soğan, ıspanak, zeytin, ceviz, kuru fasulye ve bal kabağı bulunurken bu grubun tuz, alkol ve şekerden uzak durması gerekiyor. BOĞA BURCU DİYETİ Kilo almaya meyilli burçlardan olan boğa burçlarının dolunay ile beraber diyete başlaması ve tahıllı gıdalar tüketmeye özen göstermesi gerekiyor. Tüketmeleri gereken yiyecekler arasında ıspanak, badem, bamya, ananas, deniz ürünleri, mısır ve üzüm bulunuyor. Tiroid riskine karşılık ise kuşburnu ve adaçayı tüketmeleri gerekebiliyor. Boğa burçlarının tüketebileceği baharatlar arasında ise tarçın, kişniş ve köri yer alıyor. İKİZLER BURCU DİYETİ İkizler burçlarının yemek yerken biraz daha yavaş olması özen göstermesi ve kafeini hayatından uzaklaştırıp yeşil çaya yönelmesi gerekiyor. Mayalı gıdalardan uzak durmaları gereken İkizler burçlarının tüketebileceği yiyecekler arasında ise kereviz, portakal, havuç ve yeşil fasulye bulunuyor. İkizler burcunun ise kilo verebilmek adına bol sıvı tüketmesi öneriliyor.

YENGEÇ BURCU DİYETİ Mideleri genellikle hassas olan yengeçler, tuz ve baharattan uzak durması gereken burçlar arasında yer alıyor. Mide sağlıkları için ise yoğurt, lahana, peynir, salatalık ve domates tüketmeleri öneriliyor. Yengeçlerin beslenme rutinlerinin arasına dahil edebilecekleri gıdalar arasında hindiba, yeşil sebze, marul, kereviz sapı, çavdar unu, yumurta beyaz, fasulye ve yumurta bulunuyor. Su içmeyi çok fazla önemsemeyen yengeçlerin bu konuya da eğilmeleri gerekiyor. ASLAN BURCU DİYETİ Formlarına dikkat edebilen aslanlar, genellikle kilo sorunu yaşamıyorlar. Et ağırlık beslenmeyi seven aslan burçlarının sığır, kuzu, yumurta sarısı, tavuk, karaciğer, şeftali, incir, elma ve kereviz gibi gıdaları da beslenme rutinlerinin arasına almaları gerekiyor. Vücutlarının ihtiyaç duyduğu maddelerin başında magnezyum fosfat gelirken safran, ceviz, karabiber, hardal, tarçın, karahindiba, kırmızı yonca çayı da tüketmeleri gereken gıdalar arasında bulunuyor. BAŞAK BURCU DİYETİ Metabolizmalarının hızlanabilmesi için kepekli, buğdaylı ve çavdarlı ekmek tüketmeyi tercih etmeleri gereken başak burçları, tatlı ve çikolataya olan zafiyetlerini biraz olsun kontrol altına almaları gerekiyor. Yüksek şeker bulunduran meyvelerden de uzak durması gereken başak burçları, yeşil sebze ve meyve salatası tüketerek vücutlarına katkıda bulunabiliyor. Tüketmesi önerilen gıdalar arasında; buğday, portakal, çavdar, peynir, limon, kırmızı et, zeytin, kavun, armut ve elma yer alıyor.

TERAZİ BURCU DİYETİ Yavaş çalışan metabolizmaları nedeniyle hızla kilo alabilen terazi burçlarının karbonhidrat ve şekerden uzak durması gerekiyor. Tüketebilecekleri besinler arasında ise baklagil, havuç, tereyağı, kestane, soğan, et, yeşillik ve sarımsak bulunuyor. Aynı zamanda bezelye, mısır, badem, elma, kuru üzüm, havuç, buğday, yulaf unu ve ıspanak tüketmeyi de ihmal etmemeleri gerekiyor. AKREP BURCU DİYETİ Her günü diyet yapıyor gibi yaşayan akrep burçlarının tahıllı yiyecekler tüketmesi bekleniyor. Beslenme rutinleri arasında mutlaka yer vermeleri gereken gıdalar arasında ise deniz mahsülleri, kırmızı turp, meyve, sebze, soğan ve yeşil salata bulunuyor. YAY BURCU DİYETİ Alkol ve sigaradan özellikle uzak durması gereken yay burçlarının diyetleri sırasında çiğ sebze, yeşil biber, armut, elma, patates, çilek, taneli tahıllar, kuru erik ve incir tüketmeleri öneriliyor. Aynı zamanda yay burçlarının güne bir bardak su içerek başlaması gerekiyor. OĞLAK BURCU DİYETİ Burçlara göre diyete başlama günleri de değişkenlik gösteriyor. Oğlak burçlarının diyet yapmak istediklerinde bunu dolunay zamanına denk getirmesi tavsiye ediliyor. Yaban mersini tüketmeleri önerilen oğlak burçlarının tüketebileceği gıdalar arasında ise yumurta beyazı, su teresi, kereviz sapı, çavdar unu, meyve salatası, yeşil sebze, kuşkonmaz ve karpuz bulunuyor. Aynı zamanda badem ve kayısı sayesinde ciltlerini canlandırabiliyorlar.

KOVA BURCU DİYETİ Enerjik bir yapıları olduğu için çok fazla kilo sorunu yaşamayan kova burçlarının vücutları için gereken maddeler arasında sodyum klorür yani sofra tuzu yer alıyor. Bunların yanı sıra beslenme rutinleri arasında yer vermeleri gereken besinler içinde turp, mercimek, marul, lahana, şeftali, elma, ıspanak ve semizotu bulunuyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor almaya da özen göstermesi gereken kovaların tüketebileceği diğer gıdalar arasında limon, havuç, deniz ürünleri, brokoli, bal kabağı, portakal, greyfurt, ananas ve nar yer alıyor. BALIK BURCU DİYETİ Balıklar ise genel olarak demir, biotin ve fosfora ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle su tüketimine özen göstermeleri ve tuz dengesini iyi sağlamaları gerekiyor. Tüketebilecekleri gıdalar arasında yağsız sığır eti, ıspanak, soğan, kuzu eti, karaciğer, yumurta sarısı, kuru fasulye, marul, buğday ekmeği, arpa, elma, portakal, üzüm, limon, kuru erik, maydanoz ve şeftali bulunuyor. KİLO ALMAYA MEYİLLİ BURÇLAR Kilo almaya meyilli burçlar arasında ilk sıralarda boğa burçları bulunuyor. Bu nedenle boğa burçlarının karbonhidrat ağırlıklı gıdalardan uzak durması ve bol bol su tüketmeleri bekleniyor. Tatlı ve ekmeğe özel bir ilgisi olan başak burçlarının ise sağlıklı bir diyet programı uygulamak için öncelikle çikolata ve tatlı yiyeceklerle aralarına mesafe koymaları, ekmek konusunda ise tükettikleri ekmekleri değiştirmeleri gerekiyor. Metabolizması yavaş çalıştığı için en çok kilo alan burçlar arasında terazi de bulunuyor.