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Burçlarda dolunay etkisi! Evlenmeden önce bir kez daha düşünün! Boşanma ihtimali çok olan 5 burç belli oldu

05.07.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorunsuz bir aşk hayatı isteyen kişiler, yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle temkinli davranabiliyor. Özellikle kadınlar bir ilişkiye başlamadan önce burç uyumlarını inceliyorlar. Temmuz ayı dolunayı 3 Temmuz Pazartesi günü saat 14.38’de gerçekleşti ve etkisi 13 Temmuz'a kadar sürecek. Gönül ilişkilerinde sorumluluğu kaldıramayan burçlar belli oldu. En çok boşanan kişiler bakın hangi burçlardan çıkıyor...

Burçlarda dolunay etkisi! Evlenmeden önce bir kez daha düşünün! Boşanma ihtimali çok olan 5 burç belli oldu

Bazı burçlar insan ilişkilerinde iyi olmalarına rağmen gönül işlerinde çok kötüler. Evlilik ve aile son derece emek ister. Bu sorumluluğun üstesinden gelemeyen kişiler hem kendi hayatlarını hem de eşlerinin yaşamlarını olumsuz etkiler. En çok boşanan burçlar belli oldu. Temmuz ayı dolunayı yeni fırsatları ortaya çıkaracak. Bir ilişkiye başlamadan önce burçları incelemekte fayda var. İşte en çok boşanan burçlar...

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BOŞANMA İHTİMALİ EN YÜKSEK BURÇLAR

Astrolojiye göre; en çok boşanan kişiler şu burçlardan çıkıyor: Kova, Yay, Balık, İkizler

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KOVA BORCU EVLİLİKTEN KOLAY VAZGEÇERLER

Kova burçları bağlanmaktan korkar. Bu kişiler, özgürlüğü sever. Kova'yı ilk etapta en az evlenme olasılığı olan yapar. Bu maceracı hava işaretleri, herhangi bir koşula bağlı olmayan ilişkileri tercih eder: Geleneksel evlilik ve tek eşlilik, Kova'nın geleneksel olmayan yaşam tarzı için en az uygun olanlardır. Bunun yerine, hayatlarını mümkün olduğunca az bağlılıkla yaşamayı tercih ederler, bu da kendilerini boğulmuş hissettiren bir evlilikten vazgeçmelerine neden olur.

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FLÖRTÖZ YAYLAR BOŞANMAKTAN KORKMAZLAR

Yay burçları flört sahnesinde onları çok popüler yapan doğal bir flört ve çekiciliğe sahiptir. Bununla birlikte, sürekli seyahat tutkuları, tek bir noktada yerleşmelerini zorlaştırabilir. Bir evlilikte, Yay burcunun hala bağımsızlıklarına sahip olduklarını hissetmesi önemlidir. Ve çok tutkulu aşıklar ve ortaklar olmalarına rağmen, Yaylar kendilerini takdir edilmemiş veya geride bırakılmış hissettiren ortaklardan boşanmaktan korkmazlar.

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BALIK BURÇLARININ SEVGİSİ, MESAFEYE DÖNEŞEBİLİR

Balık, şüphesiz en romantik burçlardandır. Hassasiyet ve iletişimin başarılı bir ortaklığın anahtarı olduğunu anlarlar ve bu rüya gibi su işareti, eşleri tarafından duygusal olarak anlaşıldıklarını hissettiklerinde en sadık partnerdir. Balık, partnerinin kendisine koşulsuz sevgi ve destek vermediğini hissettiğinde, acı ve mesafeli olabilir. Ve eğer partnerlerinin evlilikte aynı çabayı göstermediğini düşünürlerse, onu bırakmakta sorun yaşamazlar.

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İKİZLER HERKESLE ARKADAŞ OLABİLİR AMA...

Arkadaş canlısı ve girişken, bu hava burcunun neden yeni insanlarla tanışmak için zahmetsiz bir zaman geçirdiğini anlamak kolaydır. Bukalemun İkizler herkesle arkadaş olabilir. Bu, partnerlerinin en iyi arkadaşları ve sevgilileri olduğunu hissetmelerinin özellikle önemli olduğu anlamına gelir. Bir İkizler, ancak eşiyle bu bağlantıyı kaybetmiş gibi hissederlerse veya evlilikteki iletişim bozulursa boşanmaya mecbur hissedecektir. Ve işler yolunda gitmezse, bu burcun yeni bir ruh eşi bağlantısı bulması zor olmayacaktır.

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KOÇLAR BOŞANMA DAVASI AÇMAKTAN KORKMAZ

Koç, en gösterişi seven burçtur. Büyük sevgi gösterilerinden ve abartılı romantizmden hoşlanırlar. Daha iyi? Asla sıkıcı değiller. Koç, partneriyle derin bir duygusal ve fiziksel bağ arar ve zedelenmiş bir egoya neden olabilecek herhangi bir durum bu gururlu ateş burcunun önüne geçebilir. Eşlerinin kendileri için yaptıkları tüm romantik şeyleri takdir etmediğini düşünüyorlarsa, bu, gözlerinin kaymasına neden olabilir. Ve nihayetinde Koç, ihtiyaç duyduklarını veya istediklerini eşlerinden alamamaları durumunda boşanma davası açmaktan korkmaz.

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