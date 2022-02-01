Burcu Kıratlı ekranlara geri mi dönüyor? Burcu Kıratlı kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile olan evliliğinde şu sıralarda sancılı bir süreçten geçiyor. Özel hayatında sıkıntılar yaşayan Kıratlı, kendini mesleğine ve işine verdi. Burcu Kıratlı, yedi sene sonra tekrardan hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu bir tiyatro oyunuyla seyircilerin karşısına çıkacak.

BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNUNDA YER ALACAK

Oyuncu Burcu Kıratlı, romantik komedi türünde yer alan 'Her Aşk Biraz Komiktir' oyununda başrolde yer alacak. Kıratlı, İrfan Kargı’nın yazıp yönettiği, kendi ismiyle yer alacağı oyunda Hakan Altınel, Gürkan Tavukçuoğlu, Tuğçe Koçak ve Murat Ergür gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı Akçıl, 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Kıratlı üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Eğitim hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Burcu Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi aldı.

Burcu Kıratlı'nın ilk dizisi 2010-2012 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elde Var Hayat olmuştur.Oyuncu, 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Burcu Kıratlı, 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı.Peri Masalı filmi için saçlarını kazıtması çok konuşulmuştu. Burcu Kıratlı, TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Bizim Hikaye isimli filmde ve ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.



