HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

30.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

Burdur-Antalya kara yolunda öğle saatlerinden itibaren kar ve fırtına etkili oldu. Kara yolunun Burdur girişinde kar ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine yakın Antalya Kavşağı'nda ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere izin verilmiyor.

Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampalarında ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.

20210130_2_46631794_62074450_Web

Kara yolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesinden ise Burdur istikametine ulaşım durduruldu.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralıPompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı
Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek 2021?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Gözler o açıklamada

Esenyurt’ta pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

Pompalı tüfekli ve kılıçlı kavga: 2 yaralı

Cezaevindeki sevgilisini göremediğini iddia eden genç kız tramvay hattına girdi

Genç kız ortalığı karıştırdı, sebebi 'pes' dedirtti

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Yasak onlara yaradı: Ortaköy'de turist yoğunluğu

Yasak onlara yaradı

Tokat’ta 3 ilçede koronavirüs vakası kalmadı

Tokat’ta 3 ilçede koronavirüs vakası kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.