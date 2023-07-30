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  4. Burdur'da küçük Sancar'dan kahreden haber! 8 saat sonra cansız bedeni bulundu

Burdur'da küçük Sancar'dan kahreden haber! 8 saat sonra cansız bedeni bulundu

30.07.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da kaybolan 7 yaşındaki Süleyman Sancar'dan kahreden haber geldi. Küçük Sancar'ın 8 saat sonra sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Dalgıçların çıkardığı Sancar'ın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Burdur'da küçük Sancar'dan kahreden haber! 8 saat sonra cansız bedeni bulundu

Babası ile küçükbaş hayvan satın almak üzere dün Ulu Cami Mahallesi'ne giden Gölhisar Antalyaspor Futbol Okulu öğrencisi Süleyman Sancar, saat 10.00 sıralarında ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen çocuğunu bulamayan İzzet Sancar, oğlunun bölgedeki Yapraklı Barajı sulama kanalına düşmüş olabileceği düşüncesiyle ihbarda bulundu. AFAD, Gölhisar Belediyesi Arama- Kurtarma, Gölhisar Sulama Birliği ve sağlık ekipleri ile Antalya'dan Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi.

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KAHREDEN HABER

8 saat süren arama çalışmaları sonucunda Süleyman Sancar'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Dalgıçların çıkardığı Sancar'ın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sancar'ın cenazesi, bugün Hacı Hasan Camisi'nde kılınan namazın ardından Konak Mahallesi Horzum Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: DHA

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