HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Burdur merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

04.06.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı.

Burdur merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Burdur merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

4

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 1 daire ve 3 otomobiline el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist teslim olduTerör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu
Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!
Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...
Anahtar Kelimeler:
Burdur dolandırıcı

En Çok Okunan Haberler

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

İç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

Kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

Kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

İlginizi Çekebilir

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.