HABER

Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kılçan köyü yakınında Taşönü mevkisinde tarlasını süren Hasan Demir (80) idaresindeki 15 KC 428 plakalı traktör devrildi.

Evine dönmeyen Demir'i aramaya çıkan yakınları, yaşlı adamın traktörün altında kaldığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıKüçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası
Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur hasan demir Karamanlı ölü Traktör Kazası

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.