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Burdur'da karla kaplı ormanlık alanlar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:12 | Son Güncelleme

Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ile baraj güzel görüntüler oluşturdu

Burdur'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karamanlı ilçesindeki ormanlık alanlar ve baraj havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar, araçlar, çatılar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah uyandıklarında beyaz bir manzara ile karşılaşan vatandaşlar, dışarı çıkarak karın tadını çıkardı.

Çocuklar aileleriyle park ve bahçelerde kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Havadan da görüntülenen karla kaplanan ormanlık alanlar ve Karamanlı Barajı güzel görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden gelen liseli Buket Karalarlı, hayatında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan karayolları ve belediyenin karla mücadele ekipleri, yollarda küreme ve temizleme çalışması yaptı.

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beyaz örtü Burdur kar Karamanlı ormanlık alan

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