Burdur'da karla kaplı ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Burdur'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karamanlı ilçesindeki ormanlık alanlar ve baraj havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar, araçlar, çatılar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah uyandıklarında beyaz bir manzara ile karşılaşan vatandaşlar, dışarı çıkarak karın tadını çıkardı.

Çocuklar aileleriyle park ve bahçelerde kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Havadan da görüntülenen karla kaplanan ormanlık alanlar ve Karamanlı Barajı güzel görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden gelen liseli Buket Karalarlı, hayatında ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan karayolları ve belediyenin karla mücadele ekipleri, yollarda küreme ve temizleme çalışması yaptı.

