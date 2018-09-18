Burdur'da lise öğrencisinin öldürülmesi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaklaşık 9 ay önce apartman dairesinde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Ayten Keklik'in anne ve babasının ifadesine başvuruldu.
Anne Huriye ile baba Erdinç Keklik (41), 25 Ekim'de Burdur'da görülmesine başlanacak duruşma öncesi Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdi.
Anne Keklik ifadesinde, kızları Ayten'in 29 Aralık 2017'de sanık Furkan K. (19) ile görüşmek üzere Ağlasun ilçesine gitmek için izin istediğini, 31 Aralık akşamı yeni yılı birlikte kutlamak üzere geri döneceklerini söylediğini belirtti.
Kızlarına izin verdiklerini anlatan Keklik, "Bizim bilgimiz bundan ibaret olup polisin araması sonucu kızımızın sanık tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Kızımla sanık arasında hiçbir husumet yoktu. Kızımıza böyle bir zarar geleceğini düşünsek elbette göndermezdik. Kızımız daha 17 yaşında bir çocuktu, şikayetçiyim." beyanında bulundu.
Baba Erdinç Keklik de acılarının büyük olduğunu ifade ederek, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.
Lise öğrencisi Ayten Keklik, Sakarca Mahallesi Şişkin Sokağı'ndaki apartman dairesinde 31 Aralık 2017'de ölü bulunmuş, katil zanlısı erkek arkadaşı Furkan K. tutuklanmıştı.
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