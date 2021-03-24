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Burdur’da onlarca litre kaçak içki ele geçirildi

24.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da 3 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada 47 litre kaçak içki ile kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Burdur’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi.

Burdur’da onlarca litre kaçak içki ele geçirildi

Burdur’da 3 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada 47 litre kaçak içki ile kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Burdur’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada pet şişeler içerisinde 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan 2 adet alkol kontrol test aparatı, 4 şişe aroma kiti ve doldurulmaya hazır 23 boş alkol şişesi ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak S.C., F.E.T ve S.K. isimli şahıslar göz altına alındı. Şüpheliler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapılarak ifadelerinin ardından Savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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