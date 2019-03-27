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Burdur'da seçmen sayısı arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kentte 5 yılda seçmen sayısı 7 bin 324 kişi arttı

Burdur'da 199 bin 90 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek

752 sandığın kurulacağı Burdur'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oyalanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Burdurlular, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 7 bin 324 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Burdur'da 199 bin 90 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Burdur'daki seçmen sayısı 7 bin 324 arttı.

Burdur'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 739 sandık kurulurken, bu seçimlerde 752 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkez ilçede

Burdur'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise merkez ilçe. 77 bin 228
kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 273
sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 179
sandık ve 48 bin 133
seçmenle Bucak, üçüncü sırada da 59
sandık ve 16 bin 681
seçmenle Gölhisar geliyor.

13
sandık ve 2 bin 761
seçmenle en az sandık ve seçmen ise Kemer'de olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Ağlasun 28 6 bin 894

Altınyayla 17 4 bin 522

Bucak 179 48 bin 133

Merkez 273 77 bin 228

Çavdır 40 10 bin 230

Çeltikçi 18 4 bin 540

Gölhisar 59 16 bin 681

Karamanlı 28 6 bin 451

Kemer 13 2 bin 761

Tefenni 36 8 bin 407

Yeşilova 61 13 bin 243

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