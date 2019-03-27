Burdur'da seçmen sayısı arttı

Burdur'da 199 bin 90 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek

752 sandığın kurulacağı Burdur'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oyalanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Burdurlular, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 7 bin 324 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Burdur'da 199 bin 90 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Burdur'daki seçmen sayısı 7 bin 324 arttı.

Burdur'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 739 sandık kurulurken, bu seçimlerde 752 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkez ilçede

Burdur'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise merkez ilçe. 77 bin 228

kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 273

sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 179

sandık ve 48 bin 133

seçmenle Bucak, üçüncü sırada da 59

sandık ve 16 bin 681

seçmenle Gölhisar geliyor.