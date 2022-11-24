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Burger King çalışma saatleri: Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

21.11.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burger King, dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan fast food markalarından biridir. 1995 senesinden beri ülkemizde hizmet verir. İlk restoranı İstanbul’un Avrupa Yakasında bulunan Etiler semtinde açılmıştır. Burger King mesai saatleri Alışveriş Merkezlerinin içinde ve Alışveriş Merkezlerinin dışında olmak üzere farklılık gösterir. Peki, Burger King açılış ve kapanış saatleri nedir?

Burger King çalışma saatleri: Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Burger King, günümüzde milyonlarca müşteriye fast food hizmeti veren bir firmadır. Bünyesinde hamburger, patates kızartması, çocuk menüleri, tatlı, çeşitli soslar gibi birçok lezzet barındırır. Ülkemizde 650’den fazla şubesi bulunur. Burger King, müşterilerine yerinde hizmet verdiği gibi online yemek siparişi verme imkânı da sunar. Türkiye genelinde Burger King kaça kadar açık?

Burger King çalışma saatleri nedir?

Burger King açılış ve kapanış saatleri, hizmet verdikleri bölgeye göre değişik gösterir. Her gün binlerce müşteriye yiyecek içecek hizmeti sunan restoranların bazıları sabaha kadar açıkken bazıları ise 24 saat açıktır. Burger King açılış ve kapanış saatleri bölgeden bölgeye değişmesinin yanı sıra AVM içerisinde ve AVM dışarısında hizmet verdikleri şubeye göre de farklılık gösterir.

Burger King saat kaçta açılıyor?

Ülkemizde Burger King restoranları hem AVM içinde hem de bireysel olarak AVM dışında hizmet verir. AVM içerisinde Burger King açılış saati 10.00’dır. AVM dışındaki Burger King açılış saati ise çoğunlukla mesaiye sabah saat 07.30’da başlar.

Burger King saat kaçta kapanıyor?

"Burger King kaça kadar açık?" sorusunun cevabı AVM dışında hizmet veren restoranların mesai bitim saati bölgeden bölgeye değişir. Burger King kapanış saati AVM içerisinde hizmet veren restoranlarda gece saat 22.00’dır. Kimi yerlerde iseBurger King kapanış saati 01.30’da mesai biterken kimi yerlerde de gece saat 03.00’da mesai biter. Türkiye genelindeki Burger King mesai saatleri içerisinde öğle tatili yoktur. Burger King çalışanları vardiyalı sistemde çalıştığı için öğle saatleri arasında da müşterilerine fast-food servisi devam eder.

Burger King hafta sonu açık mı?

Burger King mesai saatleri haftanın yedi gününde aynıdır ve hafta sonları da hizmet verir. Restoranların mesai saatleri hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da farklılık gösterebilir. Burger King cumartesi pazar çalışma saatleri AVM içerisindeki restoranlar için aşağıdaki gibidir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

AVM dışındaki Burger King cumartesi pazar çalışma saatleri günleri sabah saat 07.30 ile gece saat 01.30 – 03.00 arasında değişir. Ayrıca Burger King restoranları Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Bayram Arifesi, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi dinî ve resmî tatil günlerinde de açıktır.

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