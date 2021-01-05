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Burger King iletişim, sipariş hattı, şikayet numarası

05.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Burger King iletişim, sipariş hattı, şikayet numarası

İçindekiler

  • Burger King İletişim Bilgileri
  • Burger King Müşteri Hizmetleri
  • Burger King Genel Merkez İletişim Bilgileri
  • Burger King İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
  • Burger King Franchising Başvurusu Nasıl Yapılır?
  • Burger King Sosyal Medya Hesapları
  • Burger King Web Sitesi Aracılığıyla Neler Yapabilirsiniz?
  • Burger King Tıkla Gelsin Hattı
  • Burger King Tıkla Gelsin Mobil Uygulaması

Türkiye’de 1995 yılından beri faaliyet gösteren dünyanın en çok tercih edilen fast food markalarından Burger King, uygun fiyatları ve damak tadınıza hitap eden lezzetleriyle alanında lider. Sevdiğiniz Burger King lezzetlerinin sipariş sürecinde gerek duyacağınız iletişim bilgileri bu yazıda yer alıyor. İşte sipariş sürecinde ihtiyaç duyabileceğiniz Burger King iletişim bilgileri...

Burger King tavuk, et, balık, salata ve tatlı menülerinden vejetaryenler için özel hamburger seçeneğine kadar her tercihe ve her damak zevkine hitap ediyor. Uygun fiyatlarıyla Türkiye’de hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana sevilerek tercih edilen Burger King Ara Gelsin hattıyla sevdiğiniz lezzetleri evinize getiriyor. Hamburger menüleri, salata ve tatlılarıyla her yaştan müşterinin sevdiği Burger King sipariş hattındaki hizmet kalitesine önem veriyor. Siparişinizden önce ve sipariş sürecinde müşteri memnuniyetini önemseyen Burger King iletişim için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Burger King çağrı merkezi, Burger King sipariş tel ve ihtiyaç duyabileceğiniz bütün Burger King numaraları…

Burger King İletişim Bilgileri

Burger King hizmet kalitesi sayesinde sayısız birçok ödüle layık görüldü. En çok tercih edilen markalar içinde de defalarca bir numara seçilen Burger King müşterilerine kalitesini kanıtlamaya devam ediyor. Bu kalitesini hizmetinin her alanında geliştirmeyi amaç edinen marka, bu amaç doğrultusunda geliştirdiği iletişim seçenekleriyle daha iyi bir hizmet vererek müşterilerini en sevdikleri hamburgerlerle buluşturmak için durmadan çalışıyor.

Burger King Müşteri Hizmetleri

Burger King telefon numarası aracılığıyla sipariş vermeyi tercih edenler Burger King Ara Gelsin hattı ile siparişlerini verebiliyor, siparişleriyle ilgili bilgiye ulaşabiliyor ve siparişleriyle ilgili şikayetlerini iletebiliyorlar.

  • Burger King iletişim 444 5464 numarası aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu numarayla sipariş verebilir, siparişiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Aynı şekilde sipariş vermek ve sipariş takibi yapmak için Burger King ara gelsin tel numarası olarak 0850 222 5464’ü de tercih edebilirsiniz.

Burger King Genel Merkez İletişim Bilgileri

  • Burger King genel merkez adres: Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul
  • Burger King genel merkez telefon numarası: 444 54 64
  • Burger King genel merkez faks numarası: 0212 236 56 45

Burger King İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Burger King iletişim formunu kullanarak istek, öneri ve şikayetlerinizi Burger King’e iletebilirsiniz. İstek, öneri ve şikayetlerinizi dikkatle inceleyen ve hizmet kalitesini artırmak için buna oldukça önem veren Burger King iletişim formunu internet sitesi üzerinden isim, soyisim ve e-posta bilgilerinizle birlikte doldurarak gönderebilirsiniz.

Burger King iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Burger King Franchising Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burger King ailesine katılmak isteyen işletmecilerin internet sitesinde yer alan Franchising Ön Başvuru Formunu doldurmaları gerekir.

İsim, soyisim, yatırım bilgilerine dair ayrıntılarla ilgili bilgileri doldurduktan sonra ön başvurunuz tamamlayabilirsiniz.

  • Burger King Franchising ön başvurusu için TIKLAYINIZ!
  • Franchising başvurusuyla ilgili iletişim için telefon numarası: (0212) 310 66 00
  • Faks numarası: (0212) 236 56 45
  • E-posta adresi: franchise@tabgida.com.tr

Burger King Sosyal Medya Hesapları

Burger King lezzetini sosyal medyada da takip edebilirsiniz.

Instagram’da burgerkingtr, Twitter’da BurgerKingTR, Facebook’ta Burger.King.Turkiye ve YouTube’da BurgerKingTurkiye kullanıcı adlarıyla Burger King hesaplarını bulabilirsiniz.

Burger King Web Sitesi Aracılığıyla Neler Yapabilirsiniz?

  • Burger King web sitesi burgerking.com.tr aracılığıyla menüleri ve sipariş olanaklarını inceleyebilirsiniz.
  • Restoranlar, kampanyalar ve Burger King Cafe hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Burger King kurumsal bilgileri, iletişim numaraları ve Burger King menülerinin besin değerlerini inceleyebilirsiniz.

Burger King Tıkla Gelsin Hattı

Burger King, siparişlerinizi internet üzerinden vermeniz için size kolay bir yol sunuyor. Burger King Tıkla Gelsin Hattı ile siparişlerinizi hızlı ve rahat bir şekilde verebilirsiniz.

tiklagelsin.com/burger-king web adresi ile Burger King menüleri ve kampanyalarını inceleyebilir, üyeliğinizi oluşturarak rahat ve güvenli bir siparişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Burger King Tıkla Gelsin Mobil Uygulaması

Burger King mobil uygulaması Tıkla Gelsin’i indirerek her an her yerde istediğiniz Burger King ürünü için siparişinizi verebilirsiniz.

Sipariş vermenin en rahat yolu olan Burger King Tıkla Gelsin mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz.

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