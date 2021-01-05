Burger King iletişim, sipariş hattı, şikayet numarası

Burger King tavuk, et, balık, salata ve tatlı menülerinden vejetaryenler için özel hamburger seçeneğine kadar her tercihe ve her damak zevkine hitap ediyor. Uygun fiyatlarıyla Türkiye’de hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana sevilerek tercih edilen Burger King Ara Gelsin hattıyla sevdiğiniz lezzetleri evinize getiriyor. Hamburger menüleri, salata ve tatlılarıyla her yaştan müşterinin sevdiği Burger King sipariş hattındaki hizmet kalitesine önem veriyor. Siparişinizden önce ve sipariş sürecinde müşteri memnuniyetini önemseyen Burger King iletişim için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Burger King çağrı merkezi, Burger King sipariş tel ve ihtiyaç duyabileceğiniz bütün Burger King numaraları…
Burger King hizmet kalitesi sayesinde sayısız birçok ödüle layık görüldü. En çok tercih edilen markalar içinde de defalarca bir numara seçilen Burger King müşterilerine kalitesini kanıtlamaya devam ediyor. Bu kalitesini hizmetinin her alanında geliştirmeyi amaç edinen marka, bu amaç doğrultusunda geliştirdiği iletişim seçenekleriyle daha iyi bir hizmet vererek müşterilerini en sevdikleri hamburgerlerle buluşturmak için durmadan çalışıyor.
Burger King telefon numarası aracılığıyla sipariş vermeyi tercih edenler Burger King Ara Gelsin hattı ile siparişlerini verebiliyor, siparişleriyle ilgili bilgiye ulaşabiliyor ve siparişleriyle ilgili şikayetlerini iletebiliyorlar.
Burger King iletişim formunu kullanarak istek, öneri ve şikayetlerinizi Burger King’e iletebilirsiniz. İstek, öneri ve şikayetlerinizi dikkatle inceleyen ve hizmet kalitesini artırmak için buna oldukça önem veren Burger King iletişim formunu internet sitesi üzerinden isim, soyisim ve e-posta bilgilerinizle birlikte doldurarak gönderebilirsiniz.
Burger King iletişim formu için TIKLAYINIZ!
Burger King ailesine katılmak isteyen işletmecilerin internet sitesinde yer alan Franchising Ön Başvuru Formunu doldurmaları gerekir.
İsim, soyisim, yatırım bilgilerine dair ayrıntılarla ilgili bilgileri doldurduktan sonra ön başvurunuz tamamlayabilirsiniz.
Burger King lezzetini sosyal medyada da takip edebilirsiniz.
Instagram’da burgerkingtr, Twitter’da BurgerKingTR, Facebook’ta Burger.King.Turkiye ve YouTube’da BurgerKingTurkiye kullanıcı adlarıyla Burger King hesaplarını bulabilirsiniz.
Burger King, siparişlerinizi internet üzerinden vermeniz için size kolay bir yol sunuyor. Burger King Tıkla Gelsin Hattı ile siparişlerinizi hızlı ve rahat bir şekilde verebilirsiniz.
tiklagelsin.com/burger-king web adresi ile Burger King menüleri ve kampanyalarını inceleyebilir, üyeliğinizi oluşturarak rahat ve güvenli bir siparişin keyfini çıkarabilirsiniz.
Burger King mobil uygulaması Tıkla Gelsin’i indirerek her an her yerde istediğiniz Burger King ürünü için siparişinizi verebilirsiniz.
Sipariş vermenin en rahat yolu olan Burger King Tıkla Gelsin mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz.
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