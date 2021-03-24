Burhan Kayatürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burhan Kayatürk AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Burhan Kayatürk.

BURHAN KAYATÜRK KİMDİR?

Burhan Kayatürk 23 Ağustos 1970 tarihinde Van'da dünyaya geldi. Burhan Kayatürk'ün annesinin adı Huri Kayatürk; babasının adı ise Reşit Kayatürk'tür.

Burhan Kayatürk, hem Elektronik Mühendisi hem de İş Adamıdır. Burhan Kayatürk, Pakistan Lahore Mühendislik ve Teknolojisi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ise American International University'de İşletme Bölümünde tamamladı.

Pakistan, Nepal, Hindistan ve Afganistan'da mühendislik, proje müdürlüğü, uluslararası firmalarda danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yapan Burhan Kayatürk, AK Parti'nin Ankara Siyaset Akademisi Başkanı, Türkiye - Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkan Yardımcı ve Araştırmacı Girişimci İş Adamları Derneği İstişare Kurulu başkanı olarak farklı görevlerde de bulundu. Burhan Kayatürk Pakistan Parlamentosu'nun "Devlet Nişanı"na da layık görüldü.