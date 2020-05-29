Burhan Kuzu'dan Zindaşti açıklaması

AK Parti kurucularından TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, dün akşam Haber Global'de Jülide Ateş’in sunduğu 40 Programı'na konuk oldu. Prof. Dr. Kuzu, Zindaşti'den 19 Mayıs'ta attığı Vahdettin ile ilgili tweetine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kuzu'nun açıklamasından satır başları:

SORU: Siz Twitter'ı çok etkin bir şekilde kullanıyorsunuz, orada da bir fenomenlik durumunuz var aslında... Esprileriniz de genç jenerasyona çok net bir şekilde geçiyor... 'Twitter'da önemli bir fenomen olduğum doğru, tweetlerimi yazarken ne içtiğim merak konusu olmuş' demişsiniz, bunun üzerine espriler yapıldı 'hoca çay mı içiyor, yoksa kahve mi içiyor' diye... Biz sizi bulmuşken soralım, Twitlerinizi atarken ne içiyorsunuz?

Bu epeyce yazıldı. Çok mu merak ediyorsunuz Rize'nin siyah çayını içiyorum dedim, birileri yazmış 'hocam o çayla olmaz 3-4 kadeh açmadan bunu yazamazsınız' yazanlar oldu. Hakikaten çayı severim, kendim yaparım çayımı da.

SORU: Son dönemde adınız uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile anılıyor. İfadeniz var, ifadenizde diyorsunuz ki, 'Bir et restoranında tanıştırıldık, konuştuk' diye...Bir anayasa profesörünün, bir uyuşturucu baronuyla ne işi var, ne münasebetle tanıştırıldı? Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?"

