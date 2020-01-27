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Burhan Kuzu'ya MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

AK Parti eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu'nun 17 Ağustos depremiyle ilgili ortaya attığı iddia tartışma yarattı. Kuzu'nun iddialarına çok sert tepki gösteren MHP'li Cemal Enginyurt "Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Burhan Kuzu'ya MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki!

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından en fazla konuşulan konulardan biri 17 Ağustos 1999 depreminin ardından toplanan vergilerin ne şekilde kullanıldığı oldu.

Eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sırf muhalefet yapmak için, insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var” dedi ve 17 Ağustos dönemindeki Bülent Ecevit hükümetinin, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarının ödendiğini iddia etti.

MHP'Lİ ENGİNYURT'TAN SERT TEPKİ: ACIYOR VE NEFRET EDİYORUM

Kuzu’ya yanıt isse o dönemin hükümet ortaklarından MHP’nin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.

1999’da MHP’nin iktidar ortağı olduğunu ve deprem sonrası 57’nci hükümetin başarılı işlere imza attığını söyleyen Enginyurt, “Elazığ depreminin yaraları sarılmalı iken,1999 yılının kıyasını yapanlar! Ahlaklı olun, insan olun. Depremzedelere yardım edelim, insanımıza sahip çıkalım. Geçmiş siyaseti ne kazandıracak?” dedi.

Enginyurt’un Burhan Kuzu’ya yanıtı ise şöyle oldu:

“Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum. Deprem paralarını MHP’nin ortak olduğu 57’nci hükümet maaş ödeme de kullanmış diyerek, güya AK Parti’ye saldırılara göğüs geriyor. Yazıklar olsun Kuzu sana ve senin gibilere. Rahmetli Ecevit de, Devlet bey de 1 kuruş haram yemedi.”

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Enginyurt, açıklamasında 1 kuruş maaş ödenmediğini, 10 bin konut yapıldığını ifade ederek “Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar, iddianızı ispat edin,aksi halde müfterisiniz. 1999 yılıyla uğraşınca, Elazığ depremi aklandı mı?” diye sordu.

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