HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Burkina Faso’da ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı tutuklandı

Burkina Faso’da ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı tutuklandı

24.01.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshederek yönetime el koyduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Kabore ve diğer tutukluların güvenli bir yerde olduğu ifade edildi.

Burkina Faso’da ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı tutuklandı

Burkina Faso’da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’nin askerler tarafından alıkonulmasının ardından askerler devlet televizyonunda darbe bildirisi okudu. Darbe bildirisini okuyan Yüzbaşı Sidsore Kaber Ouedraogo, darbeyi Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba atfederek, Devlet Başkanı Kabore ve diğer tutukluların güvenli bir yerde olduğunu ifade etti. Darbenin kansız şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Ouedraogo, Kabore’nin zorluklar karşısında ülkeyi birleştiremediğini açıkladı. Darbeci askerler kendilerini Yurtsever Koruma ve Restorasyon Hareketi olarak tanımladı.

TÜM SINIRLAR KAPATILDI

Bildiride, hükümetin, Ulusal Meclisin ve Devlet Başkanlığı Ofisinin feshedildiği, tüm sınırların kapatıldığı ve Anayasının askıya alındığı duyurularak, ülkedeki yeni seçimler için "herkesin kabul edebileceği" bir takvim oluşturmaya çalışılacağı ifade edildi.
ECOWAS ve Afrika Birliği’nden kınama

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, darbeyi kınayarak, ulusal diyalog çağrısında bulundu. ECOWAS tarafından yapılan açıklamada, “Pazar gününden bu yana bir darbe girişimiyle karakterize edilen Burkina Faso’daki siyasi ve güvenlik durumunun evrimini büyük bir endişeyle izliyor” ifadeleri kullanılarak, “ECOWAS bu son derece ciddi eylemi kınıyor” dendi.

thumbs_b_c_a5f3d0e190e4d304652de0c33b9c4100

7 YIL ÖNCE DE DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

BUrkian Faso’da eski Devlet Başkanı Blaise Compaore’nin eski askeri yardımcısı olan Gilbert Diendéré, 2015 yılında darbe girişiminde bulunmuş, söz konusu girişim kitlesel protestolar sonucu başarısız olmuştu. Darbe girişiminden aylar sonra, Kabore ulusal seçimleri kazanarak ülkenin 49 yıl sonra orduya bağlı ve geçici olmayan Devlet Başkanı olmuştu.

NELER YAŞANDI?

Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyulduğu bildirilmiş, askerler dün başlayan olaylarda Genelkurmay Başkanı ile İstihbarat Servisi Başkanlarının görevden alınmasını ve örgütlerle savaşmak için daha fazla kaynak sağlanmasını talep etmişti. Askerler ayrıca, yaralı askerlere daha iyi bakılmasını ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de daha fazla yardım yapılmasını istemişti.
Askerleri desteklemek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, iktidardaki İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi (MPP) merkezini ateşe vermiş, yetkililer olayların ardından bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Hükümet darbe iddialarını reddetmiş ve krizin kontrol altına alındığı belirtmişti.

Kabore’nin başkent Ouagadougou’daki ikametgahı çevresinde gece boyunca yoğun silah seslerinin ardından, dört güvenlik kaynağı ve bir diplomat basına verdiği demeçte, Kabore’nin bir ordu kampında isyancı askerler tarafından gözaltına alındığını aktarmıştı.

Öte yandan, ülkede geçtiğimiz hafta 11 asker, darbe planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırıAlmanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Tutuklanmıştı! Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme

Tutuklanmıştı! Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.