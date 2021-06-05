Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü

Burkina Faso Devlet Başkanı Roche Kabore, ülkenin kuzeyindeki bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 100 dolayında kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Reuters, hükümetin açıklamasına dayandırdığı haberinde Solhan köyüne gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin ve pazarın da yakıldığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı, ancak Nijer ve Mali sınırı bölgelerinde radikal İslamcı örgütlerin saldırıları sık görülüyor.

Devlet Başkanı Kabore, üç günlük ulusal yas ilan etti ve paylaştığı Twitter mesajında "Şeytanın güçlerine karşı bir arada kalmalıyız" dedi.

Kabore ayrıca, güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştirenleri aradığını açıkladı.

Cuma gecesi Solhan'ın 150 kilometre kuzeyindeki Tadaryat köyüne düzenlenen saldırıda da 14 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Geçen ay da Burkina Faso'nun doğusundaki bir saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti

Birçok komşusu gibi silahlı grupların saldırılar düzenlediği Burkina Faso, giderek derinleşen bir güvenlik kriziyle karşı karşıya.

Afrika'nın Sahel bölgesi, militanların 2012 ve 2013'te Mali'nin kuzeyinde geniş alanlar ele geçirmesinden bu yana silahlı şiddet olayları yaşıyor.

Fransız Ordusu, militanlarla savaşan Mali, Çad, Moritanya, Nijer ve Burkina Faso güçlerine destek veriyordu.

Ancak Mali'de geçtiğimiz günlerde yaşanan askeri darbe nedeniyle, Fransa bu ülkeyle işbirliğine son verdi.

