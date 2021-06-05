HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü

Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü

05.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burkina Faso Devlet Başkanı Roche Kabore, ülkenin kuzeyindeki bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 100 dolayında kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü

Burkina Faso Devlet Başkanı Roche Kabore, ülkenin kuzeyindeki bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 100 dolayında kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Reuters, hükümetin açıklamasına dayandırdığı haberinde Solhan köyüne gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin ve pazarın da yakıldığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı, ancak Nijer ve Mali sınırı bölgelerinde radikal İslamcı örgütlerin saldırıları sık görülüyor.

Devlet Başkanı Kabore, üç günlük ulusal yas ilan etti ve paylaştığı Twitter mesajında "Şeytanın güçlerine karşı bir arada kalmalıyız" dedi.

Kabore ayrıca, güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştirenleri aradığını açıkladı.

Cuma gecesi Solhan'ın 150 kilometre kuzeyindeki Tadaryat köyüne düzenlenen saldırıda da 14 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Geçen ay da Burkina Faso'nun doğusundaki bir saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti

Birçok komşusu gibi silahlı grupların saldırılar düzenlediği Burkina Faso, giderek derinleşen bir güvenlik kriziyle karşı karşıya.

Afrika'nın Sahel bölgesi, militanların 2012 ve 2013'te Mali'nin kuzeyinde geniş alanlar ele geçirmesinden bu yana silahlı şiddet olayları yaşıyor.

Fransız Ordusu, militanlarla savaşan Mali, Çad, Moritanya, Nijer ve Burkina Faso güçlerine destek veriyordu.

Ancak Mali'de geçtiğimiz günlerde yaşanan askeri darbe nedeniyle, Fransa bu ülkeyle işbirliğine son verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 HaziranNormalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 Haziran
Çin'den yeni Sinovac kararı! Onay verildiÇin'den yeni Sinovac kararı! Onay verildi
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.