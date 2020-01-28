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Burkina Faso'da pazar yerine saldırı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da pazar yerine saldırı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Burkina Faso’nun kuzeyinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hafta sonu Soum vilayetinin Silgadji kasabasındaki pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

"Saldırganların iletişim ağına zarar vermesi nedeniyle kamuoyuna yeni açıklandığı" belirtilen hadiseyi Burkina Faso devlet televizyonu doğrularken, kanal yaşananlara ilişkin detay paylaşmadı.

Yerel infowakat.net sitesinin bölge kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise yaklaşık 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Burkina Faso’nun kuzey bölgesinde geçen hafta da 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, 36 kişi ölmüştü.

Ülkenin kuzeyi sık sık sivilleri hedef alan saldırılara sahne oluyor. Son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

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Burkina Faso

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