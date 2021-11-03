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Meğer bıçak altına yatmaya gerek yokmuş! Burnu küçük ve kalkık gösteren makyaj tüyoları

03.11.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle son dönemde birçok insan burun estetiği yaptırmaya başladı. Çevrenizde de mutlaka "Burnu çok büyüktü, kesin estetik yaptırmış" dediğiniz kişiler olmuştur. Peki estetik yaptırdıklarından emin misiniz? Belki de o kişi yalnızca birkaç makyaj sırrı biliyordur! Sizler de burnunuzun daha minik ve kalkık görünmesini istiyorsanız, ​bu makyaj tüyolarını uygulayabilirsiniz.

Meğer bıçak altına yatmaya gerek yokmuş! Burnu küçük ve kalkık gösteren makyaj tüyoları

Makyajın belki de en güzel yanı yüzünüzde illüstrasyon oluşturabilmesi... Makyaj sayesinde dilediğiniz görüntüye ulaşabilir ve rahatsız olduğunuz şeyleri değiştirebilirsiniz. Hatta hoşunuza gitmeyen ve büyük olduğunu düşündüğünüz burun görüntünüzü bile... "Keşke daha kalkık ve daha küçük bir burnum olsaydı" diye dert yakınanlardansanız, estetik yaptırmadan önce yazımızı okuyun. İşte burnunuzu daha minik ve kalkık gösterecek makyaj ipuçları...

İHTİYACINIZ OLAN YALNIZCA BİRKAÇ MAKYAJ MALZEMESİ

Burun, yüzümüzün en önemli yerlerinden biri. Burun şekli doğrudan yüz şeklini ve bakışları etkiliyor. Kalkık ve küçük bir burun ise daha dinç ve daha çekici bir görüntüyü sağlıyor. Eğer burun yapınız sağlığınız açısından ciddi bir sorun oluşturmuyorsa estetik ameliyat ile doğallığınızı bozmamanız daha doğru olur. Fakat burnunuzun görüntüsünü değiştirmek istiyorsanız, birkaç makyaj malzemesi işinizi görür. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

  • Koyu renk fondöten ya da bronzer

  • Aydınlatıcı

  • İnce uçlu makyaj fırçası

  • Yassı uçlu dağıtma fırçası

KÜÇÜK BİR BURUN GÖRÜNTÜSÜ İÇİN İPUÇLARI

Yüz hatlarına oranla daha büyük bir buruna sahip olanlar yalnızca birkaç pratik makyaj uygulamasıyla hayallerindeki görüntüye ulaşabilir. İşte küçük bir burun görüntüsü için yapmanız gerekenler:

  • Yapmanız gereken ilk şey koyu renk bir fondöten ya da kapatıcı ve bir aydınlatıcı edinmek.

  • Koyu renk fondöten ile kaş kemiklerinden başlayarak burun ucuna doğru her iki tarafa da birer çizgi çizin.

  • Bu çizgileri burun ucuna kadar indirin.

  • Bir ince uçlu fırça yardımıyla çizdiğiniz çizgileri dağıtın.

  • Burnunuzun üst kısmından alt kısmına doğru aydınlatıcı uygulayın.

BİRKAÇ UFAK TÜYO DA KALKIK BİR BURUN İÇİN GELSİN

Hoş bir görüntü için daha kalkık buruna sahip olmak hemen hemen herkesin hayali. Sizlere vereceğimiz ipuçları sayesinde bu durum hayal olmaktan çıkacak. Bakın kalkık bir buruna sahip olmak için neler yapılabilir?

  • Buradaki ana aktör, aydınlatıcı!

  • Aydınlatıcınızı burun ucunuza yuvarlak olmayacak şekilde uygulayın.

  • Burnun alt kısmına ise koyu renk fondöten sürün.

  • Fondöteni dağıtın.

  • Don olarak burnun alt kısmına bronzer uygulayın.
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