Bursa Büyükşehir Belediyesinden Üsküp'te iftar

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile El Hilal Yardım Kuruluşu tarafından iftar verildi.

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi önündeki iftara, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık, Kuzey Makedonya milletvekilleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, kurum temsilcileri, Üsküp esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, Üsküp ile Bursa'yı birbirine çok benzettiklerini belirterek, kente ilk kez gelenlerin eski Bursa'da yolculuk yaptıkları izlenimi edindiklerini söyledi.

Geçmişte Türkiye'nin en kıymetli, en nezih topluluklarının bu topraklara yerleştirildiklerini dile getiren Kara, "Gittiğim köylerde de gerçekten Türkiye'nin gücü o kadar güçlü hissediliyor ki aracımızı, o al bayrağımızı gören insanlar gözyaşlarına boğuluyorlar ve 'Türkiye annemiz geldi.', 'Türkiyemiz geldi.' diyorlar." ifadesini kullandı.