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Bursa Büyükşehir Belediyesinden Üsküp'te iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 23:53 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Üsküp'te iftar

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile El Hilal Yardım Kuruluşu tarafından iftar verildi.

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi önündeki iftara, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık, Kuzey Makedonya milletvekilleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, kurum temsilcileri, Üsküp esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, Üsküp ile Bursa'yı birbirine çok benzettiklerini belirterek, kente ilk kez gelenlerin eski Bursa'da yolculuk yaptıkları izlenimi edindiklerini söyledi.

Geçmişte Türkiye'nin en kıymetli, en nezih topluluklarının bu topraklara yerleştirildiklerini dile getiren Kara, "Gittiğim köylerde de gerçekten Türkiye'nin gücü o kadar güçlü hissediliyor ki aracımızı, o al bayrağımızı gören insanlar gözyaşlarına boğuluyorlar ve 'Türkiye annemiz geldi.', 'Türkiyemiz geldi.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Aktaş da Balkanları ziyaret ettiklerinde kendilerini misafir gibi değil, evlerinde gibi hissettiklerini, Üsküp, Kumanova ve Kalkandelen'i, Bursa'dan ayırmanın mümkün olmadığını belirtti.

Alinur Aktaş, Bursa'nın 3 milyon nüfusuyla, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Batı Trakya'dan gelen yoğun göçle oluşmuş bir şehir olduğunu söyledi.

Çayır Belediye Başkanı Ganiu da birliktelik, iş birliği ve iki belediyenin aynı yolda olduğunu sembolize eden bu iftar programının yıllardır düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Ganiu, "İki belediye de Bursa ve Üsküp'ün birbirine daha da yakınlaşması için maksimum çaba harcama yolundadır." dedi.

El Hilal Yardım Kuruluşu Başkanı Behicuddin Şehabi de Osmanlı değerlerini barındıran Üsküp çarşısında 700 kişiye iftar vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bursa hakikaten bir kere daha şunu ispat etmiştir, Bursa, Üsküp için çok önemli bir şehir ve (Kuzey) Makedonya Müslümanları için paha biçilmez bir değere sahiptir." diye konuştu.

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Alinur Aktaş Bursa iftar Üsküp

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