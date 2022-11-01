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Bursa Büyükşehir’den güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi

01.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde personele ‘Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri’ eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir’den güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan ve Marmara Belediyeler Birliği’nden Eğitmen Durmuş Genç’in konuşmacı olarak katıldığı eğitimde, belediye şoför kadrosunda çalışan ve özellikle uzun yollarda görev yapan personele ‘güvenli sürüş teknikleriyle birlikte savurganlığa düşmeden nasıl maksimum fayda sağlanacağı’ konuları anlatıldı.

Güvenli sürüş kavramının ‘sürücünün otomobil üzerindeki kabiliyeti değil’ bireyin trafikteki davranış kalitesi ve uyumu olduğunu vurgulayan Genç, sürücünün kullandığı aracın özellik ve limitlerini iyi bilmesi, araçta sürüş hakimiyeti sağlayabilmesi ve değişken koşullara sahip trafik ortamında defansif sürüş teknikleri uygulayabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Defansif sürüşün ‘araç kullanmayı bilen ya da araç kullanmayı yeni öğrenen kişilerin alabileceği’ teknik sürüşe verilen eğitimin ismi olduğu, bu eğitimle öğrenilen basit bilgi ve teknikler sayesinde birçok kaza ya da riskin atlatılacağı vurgulandı.

Katılımcılara; manevra hareketleri, geri park etme, direksiyon hakimiyeti, ABS-ESP frenleme teknikleri ve belirli arızalarla başa çıkabilme yollarının yanında, ekonomik sürüş tekniklerine uyulduğu takdirde aracın yakıt tüketimi ve bakım masraflarının (Ön takım ve fren sistemi gibi servis giderleri), fren ve debriyaj balataları ile lastik aşınmasının, türbin arızalarının azalacağı, kasko bedeli hasarsızlık indirim bedelinin düşeceği anlatıldı.

Ayrıca eğitimin başında ve sonunda yapılan testlerle, eğitimin katılımcılara olan faydası ölçüldü.

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