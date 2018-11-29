Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

İznik Selçuk Ortaokulu’nda görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Hacer Şahin ile bir grup öğrenci, 28 Kasım İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1700 zeytin kullanarak Atatürk portresi oluşturdu. Portre, kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli İrade Meydanı’nda sergilendi. Tamamı zeytinden oluşan portre, görenler tarafından büyük beğeni topladı.

Öğretmen Hacer Şahin, “Selçuk Ortaokulu olarak 5 öğrencim ile bu panoyu 5 günde yaptık. İznik zeytini ile meşhur. İznik'in kurtuluşuna özel olarak hazırladık” dedi. (DHA)

