Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Orhaneli yolu üzerindeki Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli istikametine giden Halil İbrahim Altın yönetimindeki ticari araç, virajlı yolda karşı yönden gelen Murat Apak yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazadan

12 KİŞİ YARALANDI

5 dakika sonra Bursa istikametine giden Ayşe Tosun yönetimindeki otomobil ile arkasından gelen İbrahim Korkut yönetimindeki otomobil, kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Zincirleme trafik kazasında sürücüler de dahil olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

