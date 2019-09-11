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Bursa'da 48 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 01:48 | Son Güncelleme

Bursa'da, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 48 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi Barajı mevkiinde bulunan ormanlık alanda inceleme yapan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanın bir bölümünde kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Tespit edilen alana fotokapan sistemi kuran ekipler, 2 kişinin düzenli olarak kenevirlere bakım yapmaya geldiğini tespit etti. Kenevir bakımı yapmak için alana gelen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler H.G. (34) ve İ.D.'yi (41) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede detaylı inceleme yapan ekipler 48 kenevir bitkisine el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa Kök Kenevir

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