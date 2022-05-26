Bursa'da boşanma aşamasındaki eşten korkunç plan! Tüm apartman sokağa döküldü... Evi havaya uçuracaktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti. Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.

EKİPLER DÜZENEKLE KARŞILAŞTI

Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti.

OĞLUYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

