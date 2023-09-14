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Bursa'da dehşet! Halasını öldürdü, babaannesinin boğazını kesti

14.09.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 24 yaşındaki Y.B. harçlık verilmemesi üzerine dehşet saçtı. Mutfaktan aldığı bıçakla genç, halası ve babaannesine saldırdı. İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı. Hala olay yerinde hayatını kaybederken, boğazı kesilen babaanne ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da dehşet! Halasını öldürdü, babaannesinin boğazını kesti

Olay saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi. Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı.

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HALA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABAANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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