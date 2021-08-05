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Bursa'da dehşet! Konuşmak istemeyen eski karısını başından vurdu

05.08.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuruldu. Kadın ağır yaralanırken, gözaltına alınan eski koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da dehşet! Konuşmak istemeyen eski karısını başından vurdu

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem A. (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.’nin (45) kendisini beklediğini gördü. Gülfem A. kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise arkasından takip etti. Kadının konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Gülfem A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülfem A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Bursa silahlı saldırı
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