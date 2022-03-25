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  4. Bursa'da Eda’nın ölümünde acı detaylar! Yaka kartı ipiyle boğuldu, bulunduğunda nabzı atıyordu

Bursa'da Eda’nın ölümünde acı detaylar! Yaka kartı ipiyle boğuldu, bulunduğunda nabzı atıyordu

25.03.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 15 gün önce eşinden boşanan 36 yaşındaki Sinan Şimşek, 22 yaşındaki Eda Evli'yi boğarak öldürmüştü. Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Şimşek'in, ilk ifadesinde cinayete ilişkin "Aramızda kıskançlık ve aldatma nedeniyle kavga çıktı. Ona vurdum. Boğulma ne zaman oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Evli’nin, sevgilisi tarafından yaka kartı ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlenirken, genç kadının bulunduğunda nabzının yavaş attığı belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Ordu'da Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldiği, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı. Daha sonra eve gelip, alkol almayı sürdüren ikili, aldatma ve kıskançlık meselesinden tartıştı. Tartışmanın bir süre yatışması üzerine çantası ve cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, fırsat bulup gizlice almayı başardığı sevgilisinin cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

KADES İLE İHBAR ETTİ

Evde yeniden başlayan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Eda Evli, KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına rağmen açılmayan, koçbaşıyla kırmaya çalıştıkları kapıyı açamayan ekipler, balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Ekiplerin odada hareketsiz bulduğu ve iple boğulmaya çalışıldığı anlaşılan Evli, hastanede hayatını kaybetti. Kaçmak isterken yakalanan Sinan Şimşek ise tutuklandı.

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YAKA KARTI İPİYLE BOĞMUŞ

Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ekiplerin, koçbaşıyla açmaya çalıştıkları çelik kapının açılmamasıyla zaman kaybetmeyip, balkondan eve tırmandığı sırada, evin kapısını açarak üst katlara kaçmaya çalışan Sinan Şimşek'i yakaladığı öğrenildi. Merdivende yakalanan Şimşek'in evinde bir odanın da kapalı olduğu tespit edildi. Kapının anahtarını isteyen polislere Şimşek'in, "O oda boş, kimse yok" diye cevap verdiği belirtildi. Şimşek'in direnmesine rağmen kapıyı açan polisin, Eda Evli’yi yerde hareketsiz yatarken bulduğu öğrenildi. Bulunduğunda, nabzının yavaş attığı anlaşılan ve boğazında darp izlerine rastlanılan Evli’nin, sevgilisi tarafından yaka kartı ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Öte yandan ikili arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının, Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.

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'KAVGA ETTİK, VURDUM'

Resmi nikahlı eşinden olaydan 15 gün önce boşanan, 1 çocuk babası Sinan Şimşek'in cinayete ilişkin ilk ifadesine de DHA ulaştı. İfadesinde, Eda ile kıskançlık tartışması yaşadıklarını ve kavga çıktığını anlatan Şimşek'in, "Olay günü Gülyalı ilçesinde bir mekanda doğum günümü kutladık. Birlikte alkol aldık. Saat gece 02.00 sıralarında Soya Sitesi'ndeki evime geldik. Burada alkol almaya devam ettik. Daha sonra aramızda kıskançlık ve aldatma konusu nedeniyle kavga çıktı. Ben ona vurdum. Daha önce de aramızda kavgalarımız oluyordu. Ardından yatak odasına geçtik ve yattık. Boğulması ne zaman oldu, bilmiyorum. Vurma olayından sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu
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