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  4. Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni de yaralılar arasında

Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni de yaralılar arasında

29.11.2022 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni de yaralılar arasında

Kaza dün akşam 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kahraman K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir eden Halis Tevetoğlu'nun (44) kullandığı otomobile çarptı.

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TARKAN'IN AKRABASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazada ünlü şarkıcı Tarkan’ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur R. D. (40) ve Serdar K. (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman K. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kahraman K. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ölen Kahraman K.'nin cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. (AA-İHA)

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