Bursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşler

Film gibi olay Orhangazi’ye bağlı Heceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerini Mehmet ve Emin olarak tanıtan iki şahıs Heceler’de ikamet eden 63 yaşındaki M.T.’ye gelerek zeytin bahçesinde define olduğunu söyledi. Olayın duyumunu alan Jandarma, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 1. ve 2. JASAT ekipleri ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında M.T.’ye ait zeytin bahçesinde küp içerisinde altın görünümlü sahte heykeller gömüldüğü tespit edildi.

Jandarma özel ekibi, araç ile Gaziantep’ten Heceler Mahallesine gelerek "Arazinde define var" dedikleri M.T. isimli şahsın zeytin bahçesinde gömülü altın görünümlü heykelleri çıkarıp yurt dışına satmak vaadiyle kandırıldığını öğrendi. Harekete geçen özel ekip, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla, Bursa İl Jandarma Komutanlığı 1. ve 2. JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile şahısların yakalanması için operasyon başlattı.