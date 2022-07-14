Bursa’da filmleri aratmayan olay: Çaldığı araçla ters yöne girdi, emniyet müdürüne yakalandı

Bursa, filmleri aratmayan bir olaya sahne oldu. Osmangazi ilçesinden kamyonet çalan Serkan A., araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi.

ÇALDIĞI ARAÇLA EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI! HEM DE TERS YÖNDEYDİ

Araç, Atatürk Bulvarı'nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu.

Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü. Serkan A.’ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3’üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

