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Bursa’da filmleri aratmayan olay: Çaldığı araçla ters yöne girdi, emniyet müdürüne yakalandı

14.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşanan film gibi olayda Serkan A. (39), çaldığı kamyonetle kaçtığı İnegöl ilçesinde ters yöne girdi. Serkan A. (39), ters yönde seyrederken ilçe emniyet müdürüne yakalandı. Durdurulup gözaltına alınan sürücüye ayrıca, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa, filmleri aratmayan bir olaya sahne oldu. Osmangazi ilçesinden kamyonet çalan Serkan A., araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi.

ÇALDIĞI ARAÇLA EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI! HEM DE TERS YÖNDEYDİ

Araç, Atatürk Bulvarı'nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu.

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Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü. Serkan A.’ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3’üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa emniyet müdürü
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