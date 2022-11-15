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  4. Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı

Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı

15.11.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki hafif ticari araca ve 3 kişiye çarparak yaraladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, freni boşalan hafriyat kamyonu park halinde bulunan hafif ticari araca ve 3 kişiye çarparak yaraladı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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trafik kazası Bursa

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