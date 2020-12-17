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Bursa'da gergin anlar! Polise saldırdılar

17.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Bursa'da gergin anlar! Polise saldırdılar

Bursa'da kaçak yapının yıkımı sırasında mahalleli, belediye ekipleri ve polise saldırdı. Ekipler, öfkeli kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken bir kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa edildiği belirlenen otopark ve oto yıkamacı olarak kullanılan iş yerinin yıkımı için mahalleye gitti. Ancak mahalleli, yıkım ekibine tepki gösterdi. Mahalleli ve belediye ekipleri arasında tartışma çıkınca, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalık Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Arbede sırasında N.T. gözaltına alındı.

Yaşanan gerginliğin ardından ikna edilen otopark sahipleri, kaçak yapıyı kendileri yıktı. Gerginlik bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA


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