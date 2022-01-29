Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. İlk olarak kunduz gördüğünü zannetti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı.

FOTO KAPAN KURULMASINI İSTEDİ

Görüntüleri kaydeden vatandaş yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.

BARAJDA SU SAMURU GÖRÜLMESİ BİR İLK

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti.

İYİ BİR GELİŞME OLARAK YORUMLANDI

Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı. (DHA/İHA)



