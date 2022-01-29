Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. İlk olarak kunduz gördüğünü zannetti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı.
Görüntüleri kaydeden vatandaş yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.
İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti.
Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı. (DHA/İHA)
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