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  4. Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

29.01.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir ilk yaşandı. İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda görülen su samuru şaşkınlık yarattı. Su samurunun baraj etrafında dolaştığı o anlar ise bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtildi. Söz konusu olay iyi bir gelişme olarak yorumlandı.

Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. İlk olarak kunduz gördüğünü zannetti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı.

FOTO KAPAN KURULMASINI İSTEDİ

Görüntüleri kaydeden vatandaş yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.

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BARAJDA SU SAMURU GÖRÜLMESİ BİR İLK

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti.

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İYİ BİR GELİŞME OLARAK YORUMLANDI

Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı. (DHA/İHA)

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Bursa
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