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Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 10:03 | Son Güncelleme

Fransa'da başlayan ve Avrupa'ya yayılan 'sarı yelekliler' eylemleri yavaş yavaş etkisini kaybederken, Bursa'dan operasyon haberi geldi.

Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi.

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve bazı illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 22 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürüldü.
Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.
Evlerde ayrıca tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 avro para ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıktı.
Soruşturma sürdürülüyor.
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