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  4. Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

04.02.2024 23:44 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yan yoldan çıkan otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu Fatih Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine giden Sultan Kurt (26) idaresindeki otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Zekeriya Tatlı (41) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

ARAÇLAR SAVRULDU!

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada Sultan Kurt, yanında bulunan Seda Sav (24) ile diğer araçtaki yolcular Mine Tatlı (37) ve 3 yaşındaki çocuğu Buğra Tatlı yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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