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Bursa'da ilginç görüntü! Kamyonetin arkasında tavla oynadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Bursa'da kamyonet kasasında taşınan piknik masasında oturan iki kişi, yolculuk sırasında tavla oynadı. Başka araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınan anlar görenlere 'bu kadarına pes' dedirtti.

İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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