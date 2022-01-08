Bursa'da ilginç olay! Parmağına 1 TL sıkıştı, itfaiye ekipleri seferber oldu

Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Parayı bir süre kendi kendine çıkarmaya çalışan çocuk başarılı olamayınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Metali çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.
(İHA)
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