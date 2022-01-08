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  4. Bursa'da ilginç olay! Parmağına 1 TL sıkıştı, itfaiye ekipleri seferber oldu

Bursa'da ilginç olay! Parmağına 1 TL sıkıştı, itfaiye ekipleri seferber oldu

08.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi. Paranın parmağına sıkışması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla metalden kurtulabildi.

Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Parayı bir süre kendi kendine çıkarmaya çalışan çocuk başarılı olamayınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Metali çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KESİLEREK ÇIKARTILDI

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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