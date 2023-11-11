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  4. Bursa'da İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu! Trafik durma noktasına geldi

Bursa'da İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu! Trafik durma noktasına geldi

11.11.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Bursa'da Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli’nde asfalt yenileme ve bakım çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Okulların ara tatile girmesiyle yoğunluk daha da arttı, trafik durma noktasına geldi.

Bursa'da İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu! Trafik durma noktasına geldi

Ekim ayında Bursa'daki Selçukgazi Tünelinin her iki istikametinde yapılan bakım ve asfalt yenileme çalışması, bugün de Orhangazi Tünelinde başlatıldı. Gebze- Orhangazi- İzmir otoyolundaki Orhangazi Tüneli’nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünde asfalt çalışmaları başladı. Tünelde, hasar gören asfaltların yenilenmesinin ardından ise bakım çalışmasının da yapılacağı öğrenildi.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Öte yandan, okulların ara tatil girmesiyle birlikte, şehir dışına seyahat etmek isteyen güzergah üzerindeki sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Orhangazi Tünelindeki asfalt çalışması nedeniyle, İstanbul istikametinde araç trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: DHA

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