HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da 'işten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

Bursa'da 'işten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

16.12.2020 23:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa'da 'işten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

Bursa'da, 'işten dönüyoruz' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.

İnegöl ilçesi Belediye Kavşağı'nda yürüyen 2 genci durduran ekipler, izin belgelerini sordu. Kimlikleri Yunus Emre Ö. (20) ve Ahmet Can A. (20) olduğu öğrenilen gençler, belgelerini gösteremedi.

Maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale ettiMaske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti

Gençler, polis ekiplerine işten döndüklerini söyledi. Yunus Emre Ö. ve Ahmet Can A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Minyatür UNESCO listesine girdiMinyatür UNESCO listesine girdi
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Ankara'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi

Minyatür UNESCO listesine girdi

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava açıldı

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava açıldı

Prof. Dr. İbrahim Benter'den canlı yayında çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atmıştı, serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.