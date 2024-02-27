HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bursa’da "Kafes-46" operasyonunda 14 kişiye tutuklama!

Bursa’da "Kafes-46" operasyonunda 14 kişiye tutuklama!

27.02.2024 23:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da eş zamanlı düzenlenen ve 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği "Kafes-46" operasyonları kapsamında adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli hakkında tutuklama, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bursa’da "Kafes-46" operasyonunda 14 kişiye tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş’in (Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

AW150936_05

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. Yapılan eş zamanlı baskınlar çerçevesinde 47 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah 09.30 sıralarında Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri çerçevesinde Uluyol Adliyesinde Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli yağma’ suçundan 14 kişiye tutuklama kararı verilirken, 8 şüpheli için ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı! Astronotlar uzaydan böyle görüntülediNASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı! Astronotlar uzaydan böyle görüntüledi
Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdıKadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı
Ayyüce Türkeş 'hain' ilan edilmişti! Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'li üst düzey yöneticilere ağır sözlerAyyüce Türkeş 'hain' ilan edilmişti! Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'li üst düzey yöneticilere ağır sözler
Anahtar Kelimeler:
Bursa kafes
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Ayyüce Türkeş 'hain' ilan edilmişti! Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'li üst düzey yöneticilere ağır sözler

Ayyüce Türkeş 'hain' ilan edilmişti! Alpaslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'li üst düzey yöneticilere ağır sözler

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte düğün konvoyundan ilk kareler

WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Vakalar 2 kat arttı! Ülkede acil durum ilan edildi, 20 bölgeyi kapsıyor

Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.