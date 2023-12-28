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Bursa'da korkunç olay! Babasını öldürdü, evden 5 kilometre uzakta yakalandı

28.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bir genç, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda babası Niyazi Şentürk'ü pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken hastaneye kaldırılan Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kayıplara karışan genç ise 1 saat sonra evden 5 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da korkunç olay! Babasını öldürdü, evden 5 kilometre uzakta yakalandı

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 640’ıncı sokaktaki bir evde meydana geldi. Babası Niyazi Şentürk ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşayan Emre Ş., evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasını karın boşluğundan yaraladı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesine uyanan diğer ev sakinleri, Niyazi Şentürk’ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Niyazi Şentürk’ü olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Niyazi Şentürk, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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EVDEN 5 KM UZAKLIKTA YAKALANDI

Olay gerçekleştikten sonra şüpheli Emre Ş. kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amrliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli Emre Ş.’yi olay yaşandıktan 1 saat sonra evden 5 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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cinayet Bursa
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