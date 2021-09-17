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  4. Bursa'da korkunç olay! Kamyonet sürücüsü ezdiği köpeği bırakıp kaçtı

Bursa'da korkunç olay! Kamyonet sürücüsü ezdiği köpeği bırakıp kaçtı

17.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kamyonet sürücüsü Paşa isimli köpeği ezerek arkasına bakmadan kaçtı. Hayvan Barınağı’na götürülen yaralı köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ziya Kaya Mahallesi’nde hafif ticari aracın köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEĞE ÇARPIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Gece seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti. Yaralanan köpek durumun fark edilmesinin ardından sahipleri tarafından Gemlik Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Durumu ağır olan köpek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köpek sahipleri zanlının bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederken, sürücüleri hayvanlara sahip çıkmaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan aracın köpeğe çarpma anı, güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, aracın yolun karşısında geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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