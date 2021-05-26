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Bursa'da korkunç olay! Kardeşini öldürüp intihar etti

26.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aynı evde yaşayan ağabey ile kardeşin kavgasında kan döküldü. Tartışma sonrası kardeşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren ağabey aynı tabanca ile intihar etti.

Bursa'da korkunç olay! Kardeşini öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Barış Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen 57 yaşındaki Hasan Ateşli, anksiyete hastası olduğu iddia edilen 53 yaşındaki kardeşi İbrahim Ateşli’yi kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Ağabey Ateşli daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından iki kardeşin de olay yerinde hayatlarını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken, tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Ablası ile birlikte kalan İbrahim Ateşli’nin 2 çocuk babası ağabeyi Hasan Ateşli’yi telefon edip eve çağırdığı iddia edildi. Acı haberi alıp olay yerine koşan Hasan Ateşli’nin eşi S.A. olay yerinde fenalık geçirince sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa silahlı saldırı
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