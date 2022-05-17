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  4. Bursa'da korkutan olay! Boğulmak üzere olan öğrencinin imdadına öğretmen yetişti

Bursa'da korkutan olay! Boğulmak üzere olan öğrencinin imdadına öğretmen yetişti

17.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir öğretmen, iki tane bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat Okulu'nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkayınca nefes alamamaya başladı. Çocuk, öğretmeninden yardım istedi, öğretmeni de yan sınıfta bulunan öğretmen İbrahim Eroğlu'ndan yardım istedi. Öğretmen Eroğlu, boğulmak üzere olan çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki paraları dışarı atmasını sağladı. Öğretmenin yaptığı hareketle çocuk nefes borusunu tıkayan paraları dışarı atarak ölümden saniyelerle kurtuldu. Öğretmenin öğrencinin hayatını kurtardığı o anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"DERSTEYKEN ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden İbrahim Eroğlu, "Ben dersteyken bir çığlık duydum yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince hemen yerimden kalkarak, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bir çocuğun hayatının kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Bursa
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